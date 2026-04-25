Пентагон: США нанесли удар по судну в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Тихом океане, сообщает Южное командование Пентагона.
В результате удара погибли два человека.
«Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.
Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.
По информации CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.
В апреле военные Соединённых Штатов атаковали несколько катеров, якобы участвующих в наркотрафике в Тихом океане. По данным Пентагона, погибли несколько человек.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.