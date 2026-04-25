Врач Кондрахин сказал, как избежать внезапного инфаркта, как у Пиманова

«В зоне риска находятся все люди старше 45 лет — так принято считать, потому что после этого возраста обычно присоединяются различные хронические заболевания. В группу риска входят люди с повышенным холестерином, сахарным диабетом, курящие, злоупотребляющие алкоголем, страдающие ожирением. Сюда же относятся те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, испытывает высокий уровень стресса, работает с большими нагрузками при низкой стрессоустойчивости или, наоборот, с чрезмерной эмоциональной вовлечённостью. Все эти факторы вызывают перегрузки сердечно-сосудистой системы. Пожилые люди, уже имеющие заболевания, как показывает практика, к сожалению, страдают инфарктами чаще», — сказал Кондрахин.