Врач Кондрахин сказал, как избежать внезапного инфаркта, как у Пиманова

В четверг, 23 апреля, на 65-м году жизни скончался режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий Алексей Пиманов. Причиной смерти стал острый инфаркт. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал aif.ru, какие категории людей находятся в зоне риска и что нужно делать, чтобы избежать опасного для жизни состояния.
«В зоне риска находятся все люди старше 45 лет — так принято считать, потому что после этого возраста обычно присоединяются различные хронические заболевания. В группу риска входят люди с повышенным холестерином, сахарным диабетом, курящие, злоупотребляющие алкоголем, страдающие ожирением. Сюда же относятся те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, испытывает высокий уровень стресса, работает с большими нагрузками при низкой стрессоустойчивости или, наоборот, с чрезмерной эмоциональной вовлечённостью. Все эти факторы вызывают перегрузки сердечно-сосудистой системы. Пожилые люди, уже имеющие заболевания, как показывает практика, к сожалению, страдают инфарктами чаще», — сказал Кондрахин.
Врач отметил, чтобы не допустить опасного состояния, нужно, как минимум, регулярно посещать врачей.
«Первое, что необходимо делать, — ежегодно проходить диспансеризацию: делать ЭКГ, сдавать анализы крови, контролировать уровень холестерина, глюкозы и обязательно артериальное давление. Высокое давление опасно: если оно резко повышается и возникает гипертонический криз, это приводит к перегрузке левых отделов сердца, в частности левого желудочка. Из-за чрезмерной нагрузки давлением желудочек может не справиться, что способно вызвать инфаркт», — сообщил Кондрахин.
Важно также, акцентировал специалист, больше двигаться, снизить потребление соли и полностью убрать алкоголь. Основой здорового состояния должны быть: достаточное количество чистой воды, регулярная физическая активность, правильное питание и полноценный сон.
«Работать без отдыха, не покладая рук — это один из факторов, часто ведущих к инфаркту. Если вы работаете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и не отдыхаете, вы неизбежно пострадаете, потому что это хронический стресс или синдром хронической усталости. Необходимо уметь находить баланс, чередуя работу и полноценный отдых», — подытожил Кондрахин.
Напомним, сын Алексея Пиманова Денис рассказал, что общался с отцом накануне его смерти и не ожидал трагедии.
Пиманов более 25 лет он вёл программу «Человек и закон». Коллеги и друзья в беседе с aif.ru отметили, что ничто не предвещало трагедии — телеведущий всегда был спортивным, бодрым и никогда не жаловался на здоровье.