США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами, два человека погибли

«Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — говорится в сообщении в соцсети X.
В Пентагоне уточнили, что в ходе удара были ликвидированы двое мужчин, которых считают причастными к наркотрафику. Среди американских военнослужащих пострадавших нет.
Ранее президент Дональд Трамп уже выражал недовольство по поводу распространения запрещенных веществ. Он заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики.
Как сообщал KP.RU, вооруженные силы США атаковали корабль, который перевозил наркотики. Пентагон отметил, что у них были доказательства причастности атакованного судна к наркотрафику.