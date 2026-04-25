США ударили по лодке с предполагаемыми наркоторговцами, два человека погибли

Пентагон сообщил об операции против наркотрафика в Тихом океане.

Источник: Комсомольская правда

Военные США нанесли удар по лодке с предполагаемыми участниками наркотрафика в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Пентагона.

«Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — говорится в сообщении в соцсети X.

В Пентагоне уточнили, что в ходе удара были ликвидированы двое мужчин, которых считают причастными к наркотрафику. Среди американских военнослужащих пострадавших нет.

Ранее президент Дональд Трамп уже выражал недовольство по поводу распространения запрещенных веществ. Он заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики.

Как сообщал KP.RU, вооруженные силы США атаковали корабль, который перевозил наркотики. Пентагон отметил, что у них были доказательства причастности атакованного судна к наркотрафику.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше