Общегородской субботник в Красноярске перенесли из-за погоды

В Красноярске отменили общегородской субботник, который должен был пройти сегодня. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. По его словам, решение приняли из-за неблагоприятных погодных условий. Новую дату проведения мероприятия определят позже. В пресс-службе Татышев-парка также рассказали о переносе субботника. Организаторы отметили, что он обязательно состоится, о времени проведения сообщат дополнительно. Напомним, в ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление. В выходные температура воздуха может подняться до +17…+22 градусов днем и до +2…+6 ночью. При этом синоптики прогнозируют дожди как в дневное, так и в ночное время. Аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели — в понедельник ожидается до +21 градуса с осадками, а со среды температура снизится до +12 градусов днем и около +3 ночью, при этом, по прогнозам, осадки прекратятся. Напомним, что в обозначенный день субботник пройдет на территориях, участвующих в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».