50 тысяч боевиков: НАТО готовится оккупировать Украину, начнут с Одессы

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru заявил, что Европа может сформировать экспедиционный корпус из 10 тысяч наемников и отправить их на Украину. По сути, это приведет к оккупации страны.
Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к Западу ввести на территорию Украины европейские войска при поддержке США.
«На Западе первоначально пытались обозначить цифру 50 тысяч военных, которые должны зайти на Украину. Не получилось. Потом начали говорить о 30 тысячах. Сейчас вышли на цифру 10 тысяч. Но контингент в 10 тысяч для российской армии — это абсолютно ничто. Я думаю, что Европа попытается сформировать какой-то экспедиционный корпус из числа наемников», — сказал Матвийчук.
По его словам, в формировании корпуса, вероятнее всего, будут участвовать Франция, Великобритания, Польша и страны Прибалтики.
«Полагаю, что это будет оккупация. Очень многие страны, например Великобритания, Германия, Франция и даже США, имеют экономические и финансовые интересы на Украине. Соединенные Штаты скупили почти всю Украину, всеми пахотными землями владеют западные корпорации», — отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, в интересах западных стран и особенно НАТО — иметь доступ к Черноморскому бассейну через Одессу.
«И, конечно, им нужны западные территории как плацдарм для угроз России. То есть наемники обоснуются в причерноморских районах Украины, в западной части страны, а также в промышленных районах — в Кировограде, Николаеве и Харькове», — подытожил Матвийчук.
