Павел Воля с новым стендапом, «Руки вверх!» и открытие гоночного сезона: чем заняться на выходных в Красноярске

Культурный гид по Красноярску на новый уикенд.

В этот уикенд в Красноярск наконец-то придет настоящее весеннее тепло.

В субботу, 25 апреля, утром ожидается дождь при температуре +7 °C. К 16:00 воздух прогреется до +15 °C, небо слегка прояснится. Вечером будет около +13 °C, ночью температура опустится до +6 °C. Ветер умеренный.

В воскресенье, 26 апреля, погода порадует солнцем. Утром столбики термометров покажут +7 °C, днем воздух прогреется до +20 °C. Будет малооблачно. Вечером температура составит около +19 °C, ночью ожидается ясное небо и +8 °C.

«Приключения жёлтого чемоданчика».

Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Синема-парк».

Когда: 25 и 26 апреля.

Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».

Где: «Киномакс», Mori cinema, «Дом кино», «Синема-парк».

Когда: 25 и 26 апреля.

Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А ещё — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Павел Воля.

Где: Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, улица Остров Отдыха, 12.

Когда: 25 апреля.

Павел Воля, самый известный и дерзкий комик России, выступит с новой программой «Взрослая жизнь». Предыдущие концерты Павла Воли в Москве собрали более 21 000 зрителей. Это стало рекордом России по количеству посетителей на сольном стендап-концерте.

В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях.

Руки вверх!

Где: Стадион «Енисей», улица Юности, 18.

Когда: 26 апреля.

Кто в 90-х создавал первую в стране танцевальную музыку? Сегодня концерты этой группы собирают тысячи зрителей в каждом городе. Потому что у народной любви есть имя — «Руки Вверх!».

В 2026 году Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» едут в новый масштабный тур по всей стране. Легендарная группа исполнит любимые хиты «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алёшка», «18 мне уже» и многие другие.

Формула оркестра. Душа контрабаса.

Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.

Когда: 26 апреля.

Самому большому по размеру и самому низкому по звучанию инструменту оркестра — контрабасу — посвящен новый тематический концерт из цикла «Формула оркестра».

Прозвучат и новинки, и настоящие инструментальные хиты, такие как танго Por una cabeza из фильма «Запах женщины», романсы из сюиты к повести Пушкина «Метель», из фильма «Овод» в исполнении струнного квинтета. Изюминкой концерта станет джазовая обработка одного очень известного произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Открытие гоночного сезона на «Красном кольце».

Где: Красное кольцо, Емельяновский район, село Дрокино, Московская улица, 19 Г.

Когда: 25 апреля.

Открытие гоночного сезона на «Красном кольце» пройдет 25 апреля. Начало в 12:00. В программе: показательные заезды, сочные и эффектные машины, выставка, зверский драйв, локации от партнёров и приглашённые гости.

Снежная королева.

Где: ТЮЗ, улица Вавилова, 25.

Когда: 25 и 26 апреля.

Мальчика забрала в свое ледяное царство Снежная королева. На своем пути девочка встречает новых друзей, которые помогают ей справиться с трудностями и пройти через все преграды.

Старая история Г. Х. Андерсена о дружбе и любви вновь оживает. Авторская музыка и уникальные костюмы ручной работы погружают зрителей в атмосферу настоящего волшебства.

Монумент.

Где: Музыкальный театр, проспект Мира, 129.

Когда: 25 апреля.

Попадая на спектакль, зритель оказывается в пространстве условного музея, в котором представлены экспонаты — символы войн, напоминания о подвигах, тех кто служил во имя Родины и цене, которую им пришлось заплатить.

Постановка не привязана к конкретным историческим событиям, а скорее исследует универсальные темы: человеческую боль, утрату, героизм, память и последствия военных конфликтов. Через выразительную хореографию и работу с телом хореограф-постановщик Артём Игнатьев создаёт атмосферу, которая переносит зрителя в разные эпохи — от древних сражений до войн настоящего и будущего.

Что бы почитать…

Если вы не успели на неделе и пропустили самое интересное.

Все события в афише Newslab.