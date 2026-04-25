Павел Воля с новым стендапом, «Руки вверх!» и открытие гоночного сезона: чем заняться на выходных в Красноярске

Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».