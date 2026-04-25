Выпускники «Муравьёва‑Амурского 2030» готовы работать на Дальнем Востоке

Программа готовит управленцев для макрорегиона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Якутске завершился выпускной модуль четвертого потока программы «Муравьев‑Амурский 2030». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», программа реализуется Минвостокразвития РФ совместно с КРДВ при поддержке вузов‑партнеров.

— Дальнему Востоку нужны активные молодые люди, готовые вкладывать свои силы в развитие регионов. Подготовка кадров, которые будут укреплять экономику, реализовывать проекты в социальной сфере, создавать новые производства, помогать в благоустройстве городов, важна. Нужно значительное количество людей, которые будут мыслить системно. Уверен, что часть таких кадров придет благодаря программе «Муравьев‑Амурский 2030» и сможет усилить Дальний Восток и Россию, — сказал заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоговый девятый модуль в Якутске включал образовательную программу от экспертов, мастер‑классы, встречи с управленческой командой Республики Саха (Якутия), обсуждение Стратегии социально‑экономического развития ДФО до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) с представителями ФАНУ «Востокгосплан», а также ярмарку вакансий с кадровыми подразделениями регионов Дальнего Востока и Арктики.

Программу успешно завершили 58 курсантов, часть из них уже поступила на службу в региональные и муниципальные органы власти. Хабаровский край представляли 7 человек, включая участника специальной военной операции, выпускника проекта «Герои Vостока» Юрия Кисиля.

— Особенность программы в том, что мы не внушаем ребятам, что они особенные. Мы настраиваем ребят на служение, на созидание, на долгосрочную, многолетнюю работу во благо развития Дальнего Востока и Арктики, во благо развития России. Убеждаем, что только трудным путем, долгой, профессиональной, глубокой работой можно достичь каких‑то изменений и получить тот результат, ради которого ребята приходят на государственную службу. А результат этот — видимое, значимое изменение жизни людей. Желание их жить и работать на Дальнем Востоке, заводить семьи — это бесценно. Ради этого мы и запустили эту программу, — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В программе 8 проектных треков по предложениям регионов (например, развитие круизного арктического туризма, цифровой инфраструктуры, льготного лекарственного обеспечения и т.д.).

Обучение длилось год и включало 9 образовательных модулей. Итогом стала защита проектов.

Продолжаются отборочные испытания на 5‑й поток — рекордный за 4 года реализации программы: подано около 10,5 тысяч заявок, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Финальные испытания пройдут в мае во Владивостоке, где соберутся до 250 претендентов со всей страны.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше