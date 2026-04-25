Господдержка помогает сельским семьям Хабаровского края улучшить жильё

Семьи, проживающие в сельской местности Хабаровского края, могут воспользоваться социальной выплатой на строительство или приобретение жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Право на участие в программе имеют жители сёл и посёлков, работающие в агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве либо в социальной сфере (школах, больницах, детсадах), при подтверждённом статусе нуждаемости в улучшении жилищных условий.
Как сообщил начальник отдела социальных проектов краевого минсельхоза Сергей Абраменко, ежегодный объём финансирования программы составляет 30−40 млн рублей, в том числе 15−25 млн рублей из федерального бюджета. Порядок получения выплаты предусматривает подачу документов в районную администрацию. После сбора заявок от районов министерство распределяет средства по очереди. В приоритете — поддержка строительства для многодетных семей и семей участников СВО.
Статистика реализации программы: в 2025 году выплаты получили 9 семей. В текущем году планируется поддержать не менее 5 семей — одна уже получила сертификат. Участниками выступают граждане из практически всех муниципальных районов края.
Конкретный пример — семья Олеси Швецовой, медсестры Троицкой центральной районной больницы (Нанайский район). В 2024 году ей выдали сертификат на завершение строительства дома площадью 76,2 кв. м в селе Троицкое. За счёт средств господдержки выполнены работы по водоснабжению, отоплению, отделке фасада и помещений, электрике.
Программа, инициированная по поручению Президента РФ Владимира Путина, охватывает и другие направления улучшения качества жизни на селе: строительство жилья в найм, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и объектов инфраструктуры, включая школы, детские сады, сети тепло и водоснабжения.
