Высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы «вторжении» РФ в одну из стран Североатлантического альянса предназначено Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Туск намерен показать Зеленскому, что ему никто не планирует помогать.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Туск хочет урезонить Зеленского.
«Основная часть НАТО плевать хотела на Украину, а Польша тем более. Туску невыгодно ещё больше помогать Зеленскому, поэтому он будет делать всё, чтобы урезонить зарвавшегося украинца», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, Туск через два месяца приедет в Российскую Федерацию просить о поставках энергоресурсов.