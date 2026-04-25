Польше плевать на зарвавшегося Зеленского: в Киеве узнали, что задумал Туск

Высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы «вторжении» РФ в Польшу предназначено Зеленскому, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы «вторжении» РФ в одну из стран Североатлантического альянса предназначено Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что Туск намерен показать Зеленскому, что ему никто не планирует помогать.

«Давайте начистоту: Туск сам не верит в то, что Россия нападёт на Польшу, и вся его речь призвана показать Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что Туск хочет урезонить Зеленского.

«Основная часть НАТО плевать хотела на Украину, а Польша тем более. Туску невыгодно ещё больше помогать Зеленскому, поэтому он будет делать всё, чтобы урезонить зарвавшегося украинца», — заявил он.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, Туск через два месяца приедет в Российскую Федерацию просить о поставках энергоресурсов.

