Атака пираний: подводные камикадзе Ирана держат в страхе корабли США

У Ирана, помимо морских мин, есть достаточно много других средств для поражения американских кораблей, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Так он прокомментировал приказ президента США Дональда Трампа, предписывающий Военно-морским силам уничтожать любые суда (включая небольшие катера), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива.
В частности, отметил собеседник издания, опасность для Соединённых Штатов представляют безэкипажные катера — как подводные, так и надводные, — а также так называемый «москитный флот».
«Наиболее опасными, на мой взгляд, являются надводные безэкипажные катера, которых у Ирана достаточно. Они врезаются в корабли и таким образом поражают их. По такому же принципу действуют и подводные дроны, способные находиться на глубине порядка 10 метров несколько часов, преодолевая достаточно большое расстояние. Они наводятся на шумы корабля и подрываются», — сказал Кнутов.
То есть средств для поражения транспортных и военных кораблей у Ирана довольно много, констатировал эксперт.
«Если с обычными минами военные суда, как правило, справляются — есть тральщики, есть специальные вахтенные наблюдатели, которые следят за состоянием моря, замечают мины и могут поднять тревогу, чтобы их расстреляли из автоматических пушек, — то с подводными дронами и безэкипажными катерами всё гораздо сложнее. Поэтому, по большому счёту, у Ирана есть большое количество средств, чтобы осложнить жизнь американскому флоту», — сказал Кнутов.
Кроме того, добавил эксперт, Иран применяет и обычные катера, а последние данные продемонстрировали наличие у КСИР ракетных катеров — небольших, управляемых, оснащённых противокорабельными ракетами.
«Это так называемый “москитный флот”, который тоже может причинить большой ущерб кораблям Соединённых Штатов Америки, а также транспортным судам — контейнеровозам, сухогрузам и танкерам. Поэтому Иран в состоянии блокировать Ормузский пролив в течение длительного времени, пока существует как государство», — подытожил Кнутов.
Ранее стало известно, что Иран вывел для защиты Ормузского пролива «москитный флот» из быстроходных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно спутниковым снимкам, у берегов Исламской Республики находится более 30 таких судов. Помимо «москитного флота» пролив со стороны Ирана могут патрулировать также мини-подлодки.