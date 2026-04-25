В Ленобласти пройдет субботник по разбору пяти тонн рыболовных сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Благотворительный фонд «Суворов» проведет субботник по разбору пяти тонн рыболовных сетей. Их распределят по направлениям использования и подготовят к отправке в зону СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
«Фонд “Суворов” проводит субботник по разбору 5 тонн рыболовных сетей для отправки в зону СВО. Благотворительный фонд “Суворов” получил в дар более 5 тонн рыболовных сетей советского периода. Сегодня они обретают новое назначение — служить защите военнослужащих на передовой», — говорится в сообщении.
Сети были обнаружены в заброшенном здании поселка Прибылово Выборгского района Ленинградской области. Ранее они принадлежали рыболовецкой артели, однако последние десятилетия не использовались.
«Инициатором сбора выступила член попечительского совета фонда, вдова Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова — Татьяна Майданова. Под ее руководством действует мастерская по плетению маскировочных сетей, которая активно обеспечивает фронт необходимыми средствами защиты. Идею поддержали военные летчики — ветераны группы “Западный клуб vet”. Именно они предложили безвозмездно передать фонду сети», — уточнили в пресс-службе фонда.
После разбора сетей их разделят по направлениям использования. Мелкие сети переработают в маскировочные покрытия, полученного материала хватит не менее чем на полтора года работы мастерской по плетению масксетей. Крупные сети отправятся в зону боевых действий — их будут использовать, как защиту от дронов.
Для подготовки сетей к отправке фонд проведет субботник 25 апреля в деревне Новинки Приозерского района Ленобласти. Добровольцы разберут, рассортируют и упакуют материал для передачи военнослужащим Ленинградского военного округа.