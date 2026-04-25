В Ленобласти пройдет субботник по разбору пяти тонн рыболовных сетей

После разбора сетей их разделят по направлениям использования. Мелкие сети переработают в маскировочные покрытия, полученного материала хватит не менее чем на полтора года работы мастерской по плетению масксетей. Крупные сети отправятся в зону боевых действий — их будут использовать, как защиту от дронов.