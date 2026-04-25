Страшная развязка в катакомбах: в Одессе разгромлена подземная армия ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что целью прилетов стали подземные склады ВСУ и школы операторов дронов и БЭКов.
«В Николаевской и Одесской областях сосредоточены самые большие склады на Украине с западной техникой. По ним и был нанесён основной удар. Многие склады обладают развитой подземной инфраструктуры, поэтому, чтобы гарантированно уничтожить цель, по одному выявленному объекту наносятся несколько ударов», — отметил он.
Иванников уточнил, что вся инфраструктура подземных хранилищ и других помещений была создана еще во времена СССР на случай военных действий.
«Это не просто катакомбы, там построены укрепления, складские комплексы, места, где может располагаться личный состав. Этим всем сейчас пользуется ВСУ. В России есть подробное описание этих объектов, все карты местности, все геодезические картографические этих объектов. При подтверждении разведкой, что там размещен склад вооружения или иной объект ВСУ, наносится удар» , — сказал военный эксперт.
Подземные помещения в одесской и Николаевской областях также используются для размещения учебных центров.
«В созданных еще при СССР подобных единых комплексах возможно размещать до нескольких тысяч человек. Этим пользуются боевики ВСУ, пытаясь спрятать в этих подземельях личный состав. После ювелирных российских ударов современными боеприпасами, которые имеют возможность пробивать бетон на значительную глубину, у скрывающихся в подземных комплексах боевиков ВСУ и специалистов НАТО нет шансов. Их никто не будет извлекать из-под груды бетона», — добавил он.