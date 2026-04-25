Убийцы из Китая: Иран получил важную помощь для беспощадной войны с США

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил вероятность поражения Ираном американского авианосца «Джордж Буш», прибывшего 23 апреля на Ближний Восток. Он обозначил, в какой момент корабль наиболее уязвим.
Известно, что в операции США и Израиля против Ирана также принимают участие авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд».
«В своё время появлялась информация, что Иран закупил у Китая противокорабельные ракеты, в том числе так называемые “убийцы авианосцев”. Это гиперзвуковые ракеты, китайцы не раз демонстрировали их на парадах. Вопрос в том, сохранились ли эти ракеты в распоряжении Ирана», — сказал Кнутов в беседе с aif.ru.
Второй вопрос заключается в том, добавил эксперт, что подобным средствам необходимо первоначальное целеуказание: спутники должны выдать нужные координаты.
«Но авианосные группы не стоят на месте, они постоянно двигаются, постоянно меняют курс и местоположение, чтобы их было трудно засечь и поразить ракетным ударом. У авианосцев существует даже специальный противозенитный манёвр — корабль движется, выписывая синусоиду. Есть кадры одного из американских авианосцев, идущего на большой скорости и постоянно маневрирующего, меняющего курс. Это происходит в критической ситуации, когда уже получена информация о пуске ракет по кораблю», — отметил Кнутов.
Эксперт также добавил, что авианосцы, как правило, находятся на большом удалении и приближаться только для нанесения удара.
«Скажем, вышли условно на расстояние 100 км от цели, подняли истребители, нанесли удар, после чего истребители вернулись на авианосец, а сам авианосец снова отошёл. Именно в момент приёма самолётов авианосец наиболее уязвим», — обозначил Кнутов.
По мнению эксперта, прибытие в регион третьего авианосца говорит о том, что, вероятнее всего, в ближайшее время начнутся боевые действия: президент Дональд Трамп, объявив о длительном перемирии, на самом деле имеет цель подготовиться и собрать необходимые силы для нанесения удара.
«Для Тегерана же, конечно, наиболее привлекательной целью остаётся авианосец — его повреждение станет скандалом для США и триумфом для Ирана. Полагаю, Иран будет охотиться в первую очередь за авианосцами, однако нельзя исключать, что КСИР может успешно отработать и по любому другому американскому кораблю: эсминцу, фрегату, тральщику», — подытожил Кнутов.
Ранее стало известно, что Иран вывел для защиты Ормузского пролива «москитный флот» из быстроходных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно спутниковым снимкам, у берегов Исламской Республики находится более 30 таких судов. Помимо «москитного флота» пролив со стороны Ирана могут патрулировать также мини-подлодки.