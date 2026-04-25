Эксперт Голубева рассказала, может ли сотрудник обучать своего работодателя

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудник может обучать своего работодателя, но речь идет об обмене знаниями. Такое мнение высказала ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Может ли сотрудник учить работодателя? Да, и в современных организациях это становится нормой: обмен знаниями перестает быть односторонним процессом и приобретает горизонтальный характер», — сказала Голубева.
Она отметила, что при этом универсального и одинаково эффективного способа его организации не существует — для каждой компании и команды он свой.
На практике в компаниях часто сосуществуют несколько форматов обмена опытом. Это могут быть внутренние платформы, неформальные коммуникации, профессиональные сообщества или проектные команды, сказала эксперт.
В таких условиях сотрудники, по словам Голубевой, не только делятся навыками, но и сильнее вовлекаются в деятельность компании, в том числе за пределами формальных обязанностей.