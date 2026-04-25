Минздрав рассказал о заболевании, которое очень часто встречается у россиян

Артериальная гипертония широко распространена в России, такие пациенты подлежат обязательному диспансерному наблюдению. Об этом сказала специалист врачебной практике Оксана Драпкина.
«Артериальная гипертензия — это то заболевание, которое очень распространено в РФ. После проведения диспансеризации, когда мы выявляем повышенный уровень артериального давления, не расцениваем его как фактор риска, а рассматриваем как заболевание», — сказала эксперт для РИА Новости.
Она отметила, что в России артериальная гипертензия успешно лечится, а действующие клинические рекомендации соответствуют всем необходимым требованиям. Более того, осведомленность человека о своем диагнозе и последовательная борьба с недугом напрямую влияют на рост продолжительности жизни.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее анонсировала появление в стране должности врача по здоровому долголетию.