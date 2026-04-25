Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 апреля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на субботу, 25 апреля 2026 года.

Овнов ждет беспокойный день, так как многое может пойти не по плану. Окружение попытается вторгнуться в ваши планы и мешать советами. Старайтесь сдерживать свое раздражение, чтобы не угодить в затяжной конфликт.

У Тельцов могут возникнуть трудности — найти выход из проблемы поможет интуиция. Старайтесь быть оптимистично настроенными, звезды на вашей стороне. Но в пути могут появиться преграды, преодолейте их с умом. Может завязаться романтическое знакомство.

Не самый плодотворный день будет у Близнецов. Однако вы почувствуете прилив сил и энергии: будьте уверены в том, что сможете достичь успеха. Старайтесь не упускать из виду мелкие детали.

Раков ждет хороший день для поиска союзников и единомышленников: будет шанс найти новых друзей или партнеров по бизнесу. Посетите светское мероприятие: оно принесет вам положительные эмоции. На скучных делах будет трудно сконцентрироваться, из-за чего могут произойти ошибки.

В начале дня Львы смогут быстро решить вопросы, которые других ставили в тупик. У вас могут появиться интересные идеи, которые было бы хорошо обсудить с друзьями. Не поддавайтесь соблазнам: сейчас легко увязнуть и набрать лишний вес или приобрести дурные привычки. Крупные покупки лучше не совершать.

У Дев выдастся удачный день для работы и важных дел. Вы настроены решительно, стараетесь довести до конца все, за что сейчас беретесь. С финансовыми поступлениями будет тяжело, но могут начаться романтические отношения.

Этот день подойдет Весам для того, чтобы обдумать события недавнего прошлого, обсудить их с близкими, сделать выводы. Ваша интуиция особенно остра в этот день, на ее подсказки можно положиться в личных и профессиональных делах. Можно начинать учебу: новая информация легко усвоится.

Скорпионов ждет удачный день, если они не утратят хорошее настроение из-за мелких неприятностей. Не забывайте обращаться за помощью к друзьям и родным: благодаря их поддержке вы сможете достичь большего успеха. Возможны денежные поступления.

Стрельцам не стоит быть сильно эмоциональными: вы рискуете сделать то, что исправить будет очень сложно. Многие проблемы, которые кажутся серьезными, не так важны, как кажется.

У Козерогов выдастся плодотворный и интересный день. Удачное стечение обстоятельств позволит многого добиться. Будьте внимательны к мелочам и ничего не упускайте из виду. Можно отлично справиться с делами, даже если сроки поджимают.

Удачный на приятные события день будет у Водолеев: с новыми делами вы легко разберетесь. Можно решать финансовые вопросы. Однако в личной жизни могут быть проблемы: взаимное недопонимание может пошатнуть отношения.

Первая половина дня подойдет Рыбам для обсуждения важных вопросов. Но не говорите сразу то, что думаете: собеседники могут неправильно понять и потом поставить вам в вину сказанное. Завязывающиеся романтические отношения долгими не будут, но может начаться хорошая дружба, передает «Российская газета».