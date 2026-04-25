Онищенко назвал главный симптом обезьяньей оспы

Новые случаи обезьяньей оспы продолжают фиксировать в России. Общее число заболевших невелико, но, как подчеркнул в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, эти эпизоды являются тревожным сигналом.
«Сейчас заболеваемость обезьяньей оспой не связана с Африкой. Если раньше говорили, что заболевшие они съездили в Африку, совали свой нос куда не надо, и там заразились, то сейчас речь идет о другом пути заражения. Статистика показывает, что чаще всего обезьянья оспа диагностируется у мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации*. Но это не половая инфекция. Обезьянья оспа передается так называемым затрудненным воздушно-капельным путем. То есть, при очень тесном контакте, например, поцелуях», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что летальность при обезьяньей оспе низкая, заболевание проходит достаточно легко, в некоторых случаях пациенты даже не обращаются к врачу.
«Клиника заболевания очень характерна. Сначала покраснение, потом возникает папула, небольшой пузырёчек из кожи. Тут механизм развития совпадает с человеческой оспой. Потом этот папула мутнеет, там появляется типа гноя. Если она лопается, так и остаются оспинки — небольшие ямочки на коже», — объяснил Онищенко.
Кроме того, при обезьяньей оспе могут наблюдаться неспецифические симптомы, как при ОРВИ или гриппе: повышение температуры, озноб, головная и мышечная боль, ломота в костях, слабость, заложенность носа, конъюнктивит, тошнота или рвота.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.