Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепёк» сжёг бункер Зеленского: офицеров НАТО уничтожили под Запорожьем

Под Запорожьем ВС РФ уничтожили подземное бетонное укрепление. Военный эксперт Михайлов не исключил, что в бункере находились офицеры НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Офицеры НАТО могли быть уничтожены в бункере на запорожском направлении, по которому был нанесен удар расчётом ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток», сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Как ранее отмечали в Минобороны, в результате залпа и объёмных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника были ликвидированы.

«Стоит понимать, что российские военные не наносят удары таким оружием просто так. Вероятно, была получена серьёзная информация, поэтому и нанесли удар по сети бетонных укреплений. Сейчас ждём подтверждения, а также траурных записей со стороны ВСУ и, возможно, НАТО, где будет сообщено о том, что тот или иной офицер “случайно погиб на прогулке”. Это совершенно очевидно», — отметил Михайлов.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов напомнил, что враг называет «Солнцепёк» адской машиной. И не просто так.

«Это правильное название, потому что именно эта машина отправляет бандеровских чертей в ад. Что касается линии обороны: взяв за основу советскую линию, которая готовилась ещё на случай ядерной войны, режим Зеленского вкопал в запорожскую землю многие сотни тысяч кубометров железобетонных изделий. Они стали основой для обороны на запорожском фронте. Поэтому выковыривание противника из этих бандеровских схронов — одна из важнейших задач для быстрого освобождения области и ликвидации опорных пунктов и линии обороны, которые враг выстроил, вкапываясь везде, где только возможно», — сказал Рогов.

Ранее барражирующие боеприпасы разнесли блокпост Национальной гвардии Украины под Запорожьем.

