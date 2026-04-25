«Солнцепёк» сжёг бункер Зеленского: офицеров НАТО уничтожили под Запорожьем

Офицеры НАТО могли быть уничтожены в бункере на запорожском направлении, по которому был нанесен удар расчётом ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток», сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Как ранее отмечали в Минобороны, в результате залпа и объёмных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника были ликвидированы.
«Стоит понимать, что российские военные не наносят удары таким оружием просто так. Вероятно, была получена серьёзная информация, поэтому и нанесли удар по сети бетонных укреплений. Сейчас ждём подтверждения, а также траурных записей со стороны ВСУ и, возможно, НАТО, где будет сообщено о том, что тот или иной офицер “случайно погиб на прогулке”. Это совершенно очевидно», — отметил Михайлов.
В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов напомнил, что враг называет «Солнцепёк» адской машиной. И не просто так.
«Это правильное название, потому что именно эта машина отправляет бандеровских чертей в ад. Что касается линии обороны: взяв за основу советскую линию, которая готовилась ещё на случай ядерной войны, режим Зеленского вкопал в запорожскую землю многие сотни тысяч кубометров железобетонных изделий. Они стали основой для обороны на запорожском фронте. Поэтому выковыривание противника из этих бандеровских схронов — одна из важнейших задач для быстрого освобождения области и ликвидации опорных пунктов и линии обороны, которые враг выстроил, вкапываясь везде, где только возможно», — сказал Рогов.
Ранее барражирующие боеприпасы разнесли блокпост Национальной гвардии Украины под Запорожьем.