После обращений жителей в Хабаровском районе отремонтируют участок ключевой автодороги

В Хабаровском районе после обращений жителей к губернатору Дмитрию Демешину будет выполнен ремонт участка краевой автомобильной дороги «г. Хабаровск — с. Мичуринское — с. Федоровка — с. Смирновка — с. Галкино». Работы охватят около 6 км трассы — от остановки «Полярная» в Хабаровске через сёла Нагорное и Мичуринское. Ремонт начнётся в середине мая и будет реализован в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объём финансирования составит более 109 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Данная автодорога имеет важное социальное значение: она обеспечивает подъезд к зоосаду “Приамурский” и туристическому комплексу “Эко Парк”, а также используется жителями близлежащих населённых пунктов для ежедневных поездок на работу, в образовательные и медицинские организации», — говорится в сообщении.
Развитие дорожной инфраструктуры в этом направлении ведётся последовательно: в 2022 году была завершена реконструкция участка дороги от Воронежского шоссе до туристического комплекса «Воронеж» протяжённостью около 3 км.
«Мы обращались к губернатору и очень рады, что нас услышали. Спасибо, что наконец-то обратили внимание на эту дорогу и отремонтируете её. Для нас это очень важно: и для поездок на работу, и для того, чтобы безопасно возить детей», — отметил житель села Нагорное Сергей.
Контрактом запланировано восстановить обочины, выполнить работы по устройству выравнивающего слоя и нового асфальтобетонного покрытия, установить 12 остановочных пунктов, обустроить тротуары и пешеходные ограждения. Кроме того, смонтировать дорожные знаки, сигнальные столбики, светофоры и системы искусственного освещения, нанести необходимую разметку.
«При ремонте дорог мы в первую очередь опираемся на обращения граждан. Власть должна быть чуткой к запросам людей, и этот принцип мы последовательно реализуем на практике. Более 109 млн рублей в рамках президентского нацпроекта “Инфраструктура для жизни” будут направлены на то, чтобы сделать эту трассу безопасной и комфортной: 106,5 млн рублей поступят из федерального бюджета, свыше 3,2 млн рублей — из краевого. Мы продолжим приводить в порядок дорожную сеть края, ориентируясь на обратную связь от жителей. Люди лучше всего видят, где нужны изменения, и наша задача — вовремя на них реагировать», — отметили в краевом Минтрансе.
В профильном ведомстве добавили, что реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортную доступность населённых пунктов и туристических объектов, а также повысить комфорт для жителей и гостей региона.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что жители Хабаровского края обратились к губернатору Дмитрию Демешину с проблемными вопросами. Все поручения, данные по итогам встреч, поставлены на личный контроль главы региона.