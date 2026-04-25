В Хабаровском крае за сутки спасатели выезжали на вызовы 18 раз

В Хабаровском крае сохраняется напряженная противопожарная обстановка.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сохраняется напряженная противопожарная обстановка: за минувшие сутки пожарные расчеты региона 10 раз реагировали на техногенные пожары и 8 раз выезжали на тушение палов растительности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске основные инциденты произошли в частном секторе и гаражных кооперативах. На улице Яшина пламя охватило 12 квадратных метров территории между гаражами, на Нефтяной дотла сгорела деревянная бытовка, а на Карла Маркса пострадало имущество в контейнере. В Комсомольске-на-Амуре пожарным пришлось вскрывать дверь пристройки на Аллее Труда, чтобы потушить горящий мусор.

«Во всех случаях погибших и пострадавших нет. По фактам возгораний проводятся проверки, работают сотрудники государственного пожарного надзора», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще 10 районах края действует особый противопожарный режим. Кроме борьбы с огнем, подразделения МЧС за сутки 9 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи.

