Ослепили и оглушили: ВСУ под Киевом получили страшное наказание

Прилеты дронов «Герань» по объектам ВСУ зафиксировали в Киеве и области. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что целями ударов стали радиолокационные подразделения ВСУ.
«Удары нанесены по радиолокационным подразделениям ВСУ, которые считывали информацию и были оснащены всеми современными европейскими средствами связи. Речь идёт о целых комплексах по радиоразведке, которые были уничтожены в Киевской области. В большинстве случаев это локаторы, которые размещены на открытом воздушном пространстве и считывают информацию со всего поднебесья. Киев их разместил в области не случайно, так как они представляют наибольшую ценность для НАТО и могут нанести существенный ущерб российским вооружённым силам при своем использовании», — объяснил он.
