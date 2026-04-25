Ослепили и оглушили: ВСУ под Киевом получили страшное наказание

«Герани» ударили по объектам ВСУ в Киеве и области. О том, какие цели поражены, рассказал подполковник запаса Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Прилеты дронов «Герань» по объектам ВСУ зафиксировали в Киеве и области. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что целями ударов стали радиолокационные подразделения ВСУ.

«Удары нанесены по радиолокационным подразделениям ВСУ, которые считывали информацию и были оснащены всеми современными европейскими средствами связи. Речь идёт о целых комплексах по радиоразведке, которые были уничтожены в Киевской области. В большинстве случаев это локаторы, которые размещены на открытом воздушном пространстве и считывают информацию со всего поднебесья. Киев их разместил в области не случайно, так как они представляют наибольшую ценность для НАТО и могут нанести существенный ущерб российским вооружённым силам при своем использовании», — объяснил он.

Ранее Иванников рассказал, какие объекты ВСУ стали целями ударов по Одесской и Николаевской областям.

