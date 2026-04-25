Российские военные ликвидировали тяжёлые беспилотные летательные аппараты PD-2 и «Лютый» Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук» российской группировки войск «Восток».
Попытки украинских войск нанести удары по объектам на южнодонецком направлении выявили операторы расчётов группировки войск «Восток» с помощью радиолокационных средств.
«Цели противника были оперативно взяты на сопровождение расчётами зенитных ракетных комплексов “Бук”. В результате пусков зенитных управляемых ракет воздушная атака ВСУ была сорвана. Расчёты комплексов ликвидировали ударные и разведывательные дроны противника, в том числе тяжёлые беспилотные летательные аппараты PD-2 и “Лютый”», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.