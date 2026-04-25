НАТО не простит Зеленскому: бункер с генералами разбит под Запорожьем

Вычислить бункер ВСУ на запорожском направлении для удара по нему ТОС-1А «Солнцепёк» могли помочь местные жители или солдаты ВСУ, сообщил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Как ранее отмечали в Минобороны, в результате залпа и объёмных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника были ликвидированы.
«Надо понимать, что “Солнцепёк” не имеет большой дальности действия, поэтому активно работает на небольшом расстоянии и бьёт наверняка. Разведка работает хорошо, есть симпатии со стороны местного населения и тех, кто участвовал в строительстве данных сооружений. И в ВСУ не редкость, когда люди ищут возможность сохранить себя и быть полезными делу скорейшего завершения боевых действий на территории Украины», — сказал Рогов.
Военный эксперт Евгений Михайлов констатировал, что подземные сооружения под Запорожьем были построены ещё во времена Советского Союза и, вероятно, были дополнительно укреплены ВСУ.
«Подземные сооружения, оставшиеся на подконтрольной врагу территории, активно используются и, возможно, усиливаются. Укрепления стали мощнее из-за того, что противник готовится к освобождению оставшихся остатков Запорожской области российскими войсками. Среди этих объектов наверняка есть командные пункты, скрытые склады боеприпасов, долговременные склады с питанием для обороны — сухпайки и прочее. Там могут находиться высшие командиры, и при развитии событий вполне возможно, что уже присутствуют и генералы НАТО», — подытожил Михайлов.
Ранее барражирующие боеприпасы разнесли блокпост Национальной гвардии Украины под Запорожьем.