«Сделать шаг навстречу»: премьер Италии отреагировала на идею пригласить Путина на саммит G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала инициативу администрации США пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20, который планируется провести в декабре в Майами.
«Я думаю, что сейчас мы должны просить его [Путина] сделать шаг навстречу, а не наоборот», — цитирует итальянского ANSA.
Мелони отметила, что с прошлой недели не общалась с президентом США Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что отношения между Римом и Вашингтоном остаются устойчивыми.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность пригласить Путина на саммит G20. Источники в Госдепартаменте отмечали, что участие России в мероприятиях «Большой двадцатки» на различных уровнях приветствуется.
Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин сообщал, что Россия уже получила приглашение принять участие в саммите G20 на высшем уровне. По его словам, окончательное решение о составе делегации пока не принято.
Комментируя контакты с российским лидером Трамп заявил, что придерживается принципа диалога в международной политике. Он раскритиковал решение стран G7 исключить Россию из формата G8. Президент США указал, что впоследствии значительная часть обсуждений все равно была связана с Москвой.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в любом случае будет представлена на саммите на должном уровне, вне зависимости от того, кто именно возглавит делегацию.
Представитель Кремля заявлял, что на данный момент Владимир Путин не рассматривает возможность поездки на саммит G20.
Как писал KP.RU, в США очень ждут прибытия российского лидера на саммит. По словам шерпы России в G20 Светланы Лукаш, американская сторона рассчитывает на участие всех лидеров стран-членов «Большой двадцатки».
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает исключительно правильным решение пригласить представителей России на декабрьский саммит G20. По его словам, ЕС стоит отказаться от воинственной политики в отношении Москвы.