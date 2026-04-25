Tasnim: Силы КСИР захватили судно Epaminondas, так как его использовали ВС США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) захватил судно Epaminondas из-за того, что его использовали ВС Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщило агентство Tasnim.

— Судно под флагом Либерии за последние полгода неоднократно заходило в порты США и было задержано КСИР за многочисленные морские нарушения, — говорится в статье.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, данные о местоположении этого корабля не обновлялись уже более двух дней. Последний раз он находился в Оманском заливе к западу от иранского города Кухестак.

В районе Ормузского пролива были замечены более 30 быстроходных катеров КСИР. Спутниковые снимки судов в своем Telegram-канале 22 апреля опубликовал журналист Владимир Соловьев. По его словам, иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилегающим к нему водам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 21 апреля заявил, что немедленное открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Тегераном невозможной. По его словам, ему поступила информация, что Иран якобы хочет немедленно открыть пролив.

