В Красноярске из-за плохой погоды перенесли общегородской субботник

В Красноярске погода не позволила провести общегородской субботник. Мэр Сергей Верещагин сообщил о его переносе на своей странице в мессенджере «Макс».
«Понимаю важность этого мероприятия для жителей, многие его ждут. Оно обязательно состоится. О дате сообщим дополнительно», — написал глава города.
Напомним, в этом году мероприятие впервые планировали провести одновременно на территории всего увеличившегося городского округа. Убирать должны были берега рек, зеленые зоны, а также неблагоустроенные территории и так называемые неразграниченные участки, которые по разным причинам не могут включить в план регулярной городской уборки.
