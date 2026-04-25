В МВД не видят нужды вводить новые коды в регионах-лидерах по числу машин

Там отметили, что перечень цифровых кодов регионов России на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска автомобилей и их водителей к участию в дорожном движении, утвержден приказом МВД России. «Положениями указанного нормативного правового акта на государственных регистрационных знаках транспортных средств допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода любую цифру от “1” до “9”, что является достаточным для обеспечения государственной регистрации транспортных средств на длительный период», — сказали в пресс-центре, отвечая на вопрос о том, не планируется ли введение новых кодов в связи с ростом в отдельных регионах России машин.