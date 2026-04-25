В МВД не видят нужды вводить новые коды в регионах-лидерах по числу машин

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Необходимости вводить новые автомобильные коды в регионах-лидерах по числу машин нет, так как существующая возможность комбинировать цифры позволяет обеспечивать государственную регистрацию автомобилей на длительный период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
Там отметили, что перечень цифровых кодов регионов России на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска автомобилей и их водителей к участию в дорожном движении, утвержден приказом МВД России. «Положениями указанного нормативного правового акта на государственных регистрационных знаках транспортных средств допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода любую цифру от “1” до “9”, что является достаточным для обеспечения государственной регистрации транспортных средств на длительный период», — сказали в пресс-центре, отвечая на вопрос о том, не планируется ли введение новых кодов в связи с ростом в отдельных регионах России машин.
Кроме того, отметили в МВД, в целях актуализации сведений о цифровых кодах регионов РФ на номерах в перечень ранее были внесены изменения, связанные с перезакреплением отдельных кодов регионов. «Транспортные средства с государственными регистрационными знаками с такими кодами региона эксплуатируются до первого обращения в регистрационное подразделение», — пояснили в ведомстве. При регистрации автомобилю будут присвоены государственные регистрационные номера, соответствующие утвержденному перечню.
В России с 2020 года при постановке автомобиля на учет в ГИБДД государственный регистрационный номер присваивается в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации автовладельца.