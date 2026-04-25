Иран идет на таран, США в панике: главная новость войны 25 апреля

Приказ президента США Дональда Трампа об уничтожении любых иранских судов, устанавливающих мины в Ормузском проливе, натолкнулся на асимметричный ответ Тегерана. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru заявил, что помимо традиционных мин у Ирана хватает более современного оружия, способного парализовать корабли США.
Ранее американский лидер в своей соцсети Truth Social потребовал от ВМС своей страны действовать без колебаний. «Настоящим приказываю продолжить эту деятельность, но с утроенной интенсивностью», — написал Трамп, отметив, что минные тральщики прямо сейчас очищают пролив.
Однако, как подчеркнул Кнутов, ставка Тегерана сегодня делается не только на классические заграждения, с которыми военные моряки обучены бороться при помощи тральщиков и вахтенных наблюдателей. Главная угроза для США исходит от высокотехнологичных дронов.
«Наиболее опасными, на мой взгляд, являются надводные безэкипажные катера, которых у Ирана достаточно. Они врезаются в корабли и таким образом поражают их. По такому же принципу действуют и подводные дроны, способные находиться на глубине порядка 10 метров несколько часов, преодолевая достаточно большое расстояние. Они наводятся на шумы корабля и подрываются», — пояснил эксперт.
Кроме того, Кнутов указал на наличие у Корпуса стражей исламской революции (КСИР) малых ракетных катеров. Этот «москитный флот», оснащенный противокорабельными ракетами, представляет серьезную опасность для военных кораблей США, контейнеровозов, танкеров. По мнению эксперта, совокупность этих средств позволяет Ирану выдержать противостояние.
«Иран в состоянии блокировать Ормузский пролив в течение длительного времени, пока существует как государство», — подытожил Кнутов.
Ранее Кнутов отметил, что Иран потенциально способен применять против кораблей США морские мины, оснащенные элементами искусственного интеллекта.