В четырех аэропортах России введены временные ограничения: какие города попали в список

В аэропортах четырех регионов России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Екатеринбург (Кольцово), Пермь: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Аналогичные меры также действуют в аэропорту Ижевска, где временно ограничены операции по обслуживанию рейсов. Ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Баландино города Челябинск.
В Росавиации уточнили, что временные ограничения в воздушных гаванях четырех регионов России введены с целью обеспечения безопасности.
Как сообщал KP.RU, этой ночью киевский режим атаковал Калужскую область. По словам губернатора Владислава Шапши, было сбито три дрона. После атаки ВСУ начался пожар на производственном предприятии. Пострадавших нет.