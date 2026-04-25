На Енисее официально открыли навигацию

На Енисее состоялось официальное открытие навигации. Судоходные компании завершают подготовку флота и приступают к работе. Как сообщил руководитель ФБУ «Администрация "Енисейречтранс" Леонид Фёдоров, в этом году ледоход проходит с опозданием примерно на две недели по сравнению со средними многолетними значениями. При этом речной флот уже готов к выходу на маршруты. Вскрытие Енисея движется с опозданием от средних многолетних значений на две недели. Будем надеяться, что на майские праздники придет тепло. Судоходные компании уже заканчивают ремонт флота и готовы к навигации, — уточнил Леонид Фёдоров. Специалисты отмечают, что в первую очередь суда направят в отдаленные населенные пункты, где речные перевозки остаются основным способом доставки грузов.