В США сообщили о гибели десятков ленивцев, отправленных из Гайаны и Перу

В США 31 ленивец, купленный для развлекательного центра во Флориде, погиб из-за ненадлежащих условий содержания и транспортировки.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 31 ленивец, доставленный в США из Гайаны и Перу, погиб в связи с ненадлежащими условиями содержания и транспортировки, сообщила газета The New York Times со ссылкой на отчёт комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных в штате Флорида.

Этих животных купили для развлекательного центра в Орландо в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Авторы отчёта подчеркнули, что склад, в котором разместили млекопитающих, не соответствовал требованиям для их содержания.

В ведомстве отметили, что ленивцы находились в помещении «в условиях холодного времени года». При этом отсутствовали электричество и водоснабжение. 21 животное из Гайаны умерло от переохлаждения. Двое млекопитающих из Перу скончались во время транспортировки.

Ещё восемь особей погибли в результате истощения.

Напомним, в декабре в Сан-Франциско умер аллигатор-альбинос по имени Клод. Животному было 30 лет. Аллигатор 17 лет проживал в зоопарке Калифорнийской академии наук. Из-за отсутствия пигмента меланина его кожа оставалась белой, а зрение было ослаблено.

