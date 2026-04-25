В США сообщили о гибели десятков ленивцев, отправленных из Гайаны и Перу

По меньшей мере 31 ленивец, доставленный в США из Гайаны и Перу, погиб в связи с ненадлежащими условиями содержания и транспортировки, сообщила газета The New York Times со ссылкой на отчёт комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных в штате Флорида.
Этих животных купили для развлекательного центра в Орландо в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Авторы отчёта подчеркнули, что склад, в котором разместили млекопитающих, не соответствовал требованиям для их содержания.
В ведомстве отметили, что ленивцы находились в помещении «в условиях холодного времени года». При этом отсутствовали электричество и водоснабжение. 21 животное из Гайаны умерло от переохлаждения. Двое млекопитающих из Перу скончались во время транспортировки.
Ещё восемь особей погибли в результате истощения.
