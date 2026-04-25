Они уже трупы: полковник сказал, как уничтожат войска НАТО на Украине

Полковник Матвийчук рассказал, что произойдет с войсками НАТО на Украине. Европейский контингент проживет недолго, уверен военный эксперт.

Источник: Аргументы и факты

В случае ввода на территорию Украины европейских войск Россия имеет полное право нанести по ним удар любым имеющимся в арсенале армии оружием, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к Западу ввести на территорию Украины европейские войска при поддержке США.

«По существу, они могут быть уничтожены сразу же, как только войдут. Им потребуется сосредоточиться, организовать материальную базу и логистику. Этот период займёт от нескольких недель до нескольких месяцев — именно в это время мы и будем по ним наносить удары», — сказал Матвийчук.

Для атак, обозначил полковник, может быть применено любое оружие, которое в ВС РФ сочтут необходимым, поскольку речь идёт об угрозе национальной безопасности России.

«Мы способны нанести удары всеми имеющимися на вооружении ракетами в обычном снаряжении, а в случае резкого снижения уровня безопасности — применить тактическое ядерное оружие для локализации тех или иных районов, где располагаются западные войска», — подытожил Матвийчук.

Ранее Матвийчук объяснил aif.ru, почему Зеленский именно сейчас призвал Европу ввести свои войска на территорию Украины.

