Они уже трупы: полковник сказал, как уничтожат войска НАТО на Украине

В случае ввода на территорию Украины европейских войск Россия имеет полное право нанести по ним удар любым имеющимся в арсенале армии оружием, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к Западу ввести на территорию Украины европейские войска при поддержке США.
«По существу, они могут быть уничтожены сразу же, как только войдут. Им потребуется сосредоточиться, организовать материальную базу и логистику. Этот период займёт от нескольких недель до нескольких месяцев — именно в это время мы и будем по ним наносить удары», — сказал Матвийчук.
Для атак, обозначил полковник, может быть применено любое оружие, которое в ВС РФ сочтут необходимым, поскольку речь идёт об угрозе национальной безопасности России.
«Мы способны нанести удары всеми имеющимися на вооружении ракетами в обычном снаряжении, а в случае резкого снижения уровня безопасности — применить тактическое ядерное оружие для локализации тех или иных районов, где располагаются западные войска», — подытожил Матвийчук.
