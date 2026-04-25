Сезон дачных автобусных перевозок в Хабаровском крае откроют 1 мая

В Хабаровском крае в конце апреля-начале мая традиционно открывается сезон дачных автобусных перевозок. В текущем году первые рейсы к приусадебным участкам из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начнут работать 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Расписание движения автотранспорта составлено с учетом пассажиропотока. Для удобства пассажиров количество рейсов на приусадебные участки увеличено в выходные дни», — прокомментировали в министерстве.
В Хабаровском крае с 1 мая будут работать сезонные маршруты по 12 направлениям:
№ 103 «г. Хабаровск (Южный микрорайон) — урочище “Ситинское”; № 110 “г. Хабаровск (Химфармзавод) — с/о “Мукомол”; № 111у “г. Хабаровск — с/о Дорожник — дачи с. Смирновка”; № 116 “г. Хабаровск — с/о “Содружество”; № 117 “г. Хабаровск — хутор “Галкино”; № 119 “г. Хабаровск — с/о “Хуторок”; № 122 “г. Хабаровск (Химфармзавод) — урочище “Чирки”; № 125 “г. Хабаровск — с. Ровное”; № 128 “г. Хабаровск (Южный микрорайон) — Садовая”; № 103 “г. Комсомольск-на-Амуре — сады “Электрон”; № 109 “г. Комсомольск-на-Амуре (пл. Володарского) — сады “Бочин”; № 116 “г. Комсомольск-на-Амуре (ул. Уральская) — сады “Хорпинка”.
С учётом социальной значимости дачные перевозки осуществляются по регулируемому тарифу. На их организацию в 2026 году из регионального бюджета выделено свыше 65 млн рублей. Благодаря этому стоимость проезда для пассажиров останется без изменений. Минимальная плата сохранится на уровне прошлого года.
На общественном транспорте установлена система ГЛОНАСС, позволяющая в режиме реального времени контролировать движение автобусов. Отследить маршрут также можно с помощью сервисов «Яндекс Карты» (0+). Расписание движения автотранспорта будет опубликовано в ближайшее время.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что первые теплоходы планируют запустить в Хабаровске с 1 мая. Что касается Комсомольска-на-Амуре, то здесь пассажирские перевозки по местным линиям запустят с середины мая, а рейс по направлению Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре откроется лишь в начале лета — 2 июня 2026 года.