Супруги Манукян прожили вместе 60 лет, сохранив любовь

Почтенная пара из Ростовской области торжественно отпраздновала 60-летие со дня своей свадьбы. За столь долгий срок совместной жизни 80-летняя Алимпиада Савельевна и 84-летний Оганес Михайлович бережно сохранили ту любовь, что когда-то их соединила, глубокое взаимное уважение и искреннюю теплоту отношений.
Красивую дату «молодожёны» впервые отметили пышным торжеством — спустя шесть десятков лет после скромной регистрации в сельсовете. О неугасимом чувстве и семейных традициях rostov.aif.ru рассказал сын пары Вадим Манукян.
Светились от счастья.
Алимпиада Савельевна и Оганес Михайлович познакомились в студенчестве под Новочеркасском. Красивая история их брака началась в далёком 1966 году. Время было иное, да и отношение к церемониям — более строгое и сдержанное. Молодых людей просто расписали в сельсовете: без пышных нарядов, без приглашённых гостей, без долгих тостов и памятных фотографий. Штамп в паспорте стал главным свидетельством нового этапа, а остальное отложили на потом. «Потом» растянулось больше, чем на полвека.
«Я очень хотел, чтобы родители отметили и золотую свадьбу — 50-летие — вместе. Но мама тогда болела, силы были не те, и отпраздновать не получилось. Когда приблизилась дата 60-летия, я не стал откладывать и сразу пришёл к родителям с прямым вопросом: хотят ли они отметить бриллиантовую свадьбу торжественно. Они сначала взяли паузу, решили подумать. Всё-таки в их возрасте подготовка и участие в подобных мероприятиях — это определённая нагрузка. В итоге, мама тихо, но уверенно сказала папе, что очень хочет большой праздник», — с теплотой вспоминает сын четы Вадим.
Решение было принято, и день праздника семья провела вместе. По словам сына, в этот момент исчезли все бытовые заботы и возрастные ограничения. Родители буквально светились от счастья, и именно это искреннее сияние стало для Вадима главным подарком.
Главное — любовь.
Вадим рос в атмосфере, характерной для многих советских семей того времени. Родители много трудились, обеспечивая будущее детей, поэтому мальчик с ранних лет учился полагаться на себя. Эта среда закалила характер, воспитала целеустремлённость и внутреннюю дисциплину.
«Много читал, изучал иностранные языки по телевизору. Вечерами, когда у мамы и папы выдавалась свободная минута, мы вместе выбирались в парк или в кафе. Особенно запомнилось кафе-мороженое “Зелёная горка” в парке Горького. Каким же вкусным было то мороженое с орехами! Особенно после того, как терпеливо выстоишь за ним длинную очередь», — делится ростовчанин.
Главной традицией семьи Манукян всегда было собираться за большим столом всей роднёй. На дни рождения могло приходить человек по двадцать: родственники, близкие, дети. При этом подходы к празднованию у супругов различались, и, согласитесь, это лишь подчёркивает их гармонию противоположностей. Алимпиада Савельевна любит на свои юбилеи собирать всю большую семью, создавая шумную, тёплую атмосферу. Оганес Михайлович же свои даты предпочитает отмечать в более узком, камерном кругу, где можно спокойно пообщаться и побыть наедине с самыми близкими.
На вопрос о том, как удавалось сохранять мир в доме на протяжении десятилетий, Вадим отвечает без прикрас. Характеры у его отца и матери сошлись так, что они органично дополняли друг друга.
«Так уж вышло, что папа у нас вспыльчивый, но отходчивый. Мама никогда с ним не скандалила. Но её молчание говорило куда больше, чем любые слова», — объясняет Вадим.
Споры, уточняет он, если и возникали, носили исключительно бытовой характер. Никаких непримиримых разногласий, никаких затяжных обид — только житейские вопросы, которые решались по мере поступления.
Конечно, за 60 лет семья, как и любая другая, сталкивалась с кризисными периодами. Но именно рождение детей и появление невесток в семьях сыновей стали тем самым объединяющим фактором, который помогал преодолевать трудности. Новые роли, новые заботы, общая радость за подрастающее поколение — всё это смещало фокус с личных переживаний на созидание семейного очага.
«В их отношениях, несмотря на возраст, до сих пор присутствует любовная искра. Во время празднования бриллиантовой свадьбы это стало особенно очевидно. Они так трогательно поддерживали друг друга, смотрели внимательными взглядами — всё это было на виду. Мама тогда сказала: главное — любовь, без неё ничего не получится», — говорит Вадим.
В семье Манукян двое сыновей, и разница в возрасте между ними весьма существенна. Когда Вадим только переступил порог школы, его старший брат Юрий уже собирал чемоданы, чтобы уехать учиться в Санкт-Петербург.
«Сначала родители вырастили Юру, а потом уже меня. В нашей семье всегда было принято одинаково относиться к детям, не выделять, не сравнивать. Мой брат в наших отношениях всегда был довольно жёстким, требовательным, но с возрастом он стал заметно мягче, мудрее — и я это очень ценю», — подчёркивает Вадим.
Сегодня оба брата создали собственные семьи, и их союзы тоже проверены временем. Вадим с женой вместе уже почти двадцать пять лет, Юрий с супругой — почти сорок. Кроме того, бриллиантовых юбиляров радуют два внука, правнук и правнучка.
«В последние три года у нас наступила настоящая пора больших юбилеев: у родителей, у меня с братом в наших браках. Глядя на отца с матерью, хочется тоже, дай Бог, отпраздновать бриллиантовую свадьбу с женой», — делится собеседник нашей редакции.
После собственного бракосочетания Вадим с молодой супругой какое-то время жили под одной крышей с родителями. Этот опыт, по его признанию, не только не создал бытовых сложностей, но, и напротив, сплотил семью, научил находить компромиссы и ценить каждый день, проведённый рядом с близкими.
Что же лежит в основе такого долгого и крепкого союза? Вадим не ищет сложных психологических формулировок или модных рекомендаций.
«Умение слышать друг друга. И любовь. Мама всегда прямо об этом говорит», — отвечает Вадим на вопрос о главном секрете.
За прожитые годы Алимпиада Савельевна и Оганес Михайлович, по словам их сына, стали мягче, спокойнее, мудрее. Время отсеяло всё наносное, оставив лишь взаимное уважение, тихую радость от присутствия друг друга и готовность поддерживать в любой ситуации.
«Надеюсь, что у них ещё много времени быть друг с другом. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы задать родителям любые вопросы. Мы всегда открыты друг другу, и это тоже часть нашей семейной культуры», — подытожил Вадим.