Красраб перекроют из-за репетиций парада Победы

Некоторые перекрытия будут действовать до 9 мая.

Источник: Krasnoyarskmedia

Для репетиции торжественного шествия принято решение перекрыть пр. им. газеты «Красноярский рабочий», сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

Так, с 16:00 до 23:00 29 апреля закроют участок проспекта от ул. Чайковского до пересечения с ул. Малаховская.

Также с 18:00 ​​​28 апреля до 22:00 9 мая остановка и стоянка транспорта будет запрещена на некоторых участках.

В списке:

пр. им. газ. «Красноярский рабочий» (от ул. Чайковского до пересечения с Транспортным проездом); ул. Юности (от ул. Чайковского до ул. Малаховская); ул. Малаховская (от ул. Юности до пр. им. газ. «Красноярский рабочий»); Административны проезд (от ул. Юности до пр. им. газ. «Красноярский рабочий»); Спортивный проезд (от ул. Юности до пр. им. газ. «Красноярский рабочий»); ул. Инструментальная (от ул. Иркутская до пр. им. газ. «Красноярский рабочий»).

С 09:00 29 апреля до 20:00 9 мая будет запрещён въезд с проспекта на проезды между домами № 36 и № 38, 40 и 42, 42 и 44, 46 и 48, 50 и 52, 52 и 54, 56 и 58, 58 и 60.

Помимо этого, с 09:00 28 апреля до 20:00 9 мая заезжать будет нельзя с ул. Чайковского на проезд между домами по пр. им. газ «Красноярский рабочий», 60 и ул. Чайковского, 8.

С 17:00 до 23:00 29 апреля запретят въезд с пр. им. газ. «Красноярский рабочий» на Административный проезд, Спортивный про​​ез​​д;​ и ул. Инструментальную.

А ещё с 08:00 до 23:00 29 апреля будет запрещён въезд с проспекта на проезд к пр. им. газ «Красноярский рабочий», 31 ст. 7, 29/1, 29/2, 29.