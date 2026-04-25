В Хабаровском крае 6 км дороги до Мичуринского отремонтируют за 109 млн рублей

В Хабаровском крае в середине мая стартует ремонт участка краевой автодороги «г. Хабаровск — с. Мичуринское — с. Фёдоровка — с. Смирновка — с. Галкино». Зона работ охватит около 6 км трассы — от остановки «Полярная» в Хабаровске через сёла Нагорное и Мичуринское. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с общим финансированием более 109 млн рублей: 106,5 млн рублей выделят из федерального бюджета, свыше 3,2 млн рублей — из краевого, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По условиям контракта, на участке восстановят обочины, устроят выравнивающий слой и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, установят 12 остановочных пунктов, обустроят тротуары и пешеходные ограждения, смонтируют дорожные знаки, сигнальные столбики, светофоры и системы искусственного освещения, нанесут необходимую разметку.
Дорога играет существенную роль в транспортной схеме региона: она служит маршрутом для ежедневных поездок жителей окрестных сёл на работу, в образовательные и медицинские учреждения, а также обеспечивает доступ к зоосаду «Приамурский» и комплексу «Эко Парк». Ранее, в 2022 году, уже реконструировали отрезок от Воронежского шоссе до комплекса «Воронеж» длиной около 3 км.
В минтрансе Хабаровского края отметили, что реализация проекта повысит безопасность дорожного движения и улучшит транспортную доступность населённых пунктов и туристических объектов края.
