В Хабаровском крае 6 км дороги до Мичуринского отремонтируют за 109 млн рублей

В Хабаровском крае в середине мая стартует ремонт участка краевой автодороги «г. Хабаровск — с. Мичуринское — с. Фёдоровка — с. Смирновка — с. Галкино». Зона работ охватит около 6 км трассы — от остановки «Полярная» в Хабаровске через сёла Нагорное и Мичуринское. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с общим финансированием более 109 млн рублей: 106,5 млн рублей выделят из федерального бюджета, свыше 3,2 млн рублей — из краевого, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.