Умру я или нет: что такое киберхондрия и как перестать искать информацию о своем здоровье

Легкая головная боль, странная усталость или тянущее ощущение в боку — и вот вы уже тянетесь к поисковой строке. Казалось бы, безобидное желание разобраться в том, что происходит с организмом, за пару минут превращается в чтение тревожных статей с пугающими диагнозами. Чем больше вы читаете, тем сильнее становится напряжение, а простое недомогание начинает казаться чем-то серьезным. Такое состояние называется киберхондрией — это склонность к усилению тревоги из-за самостоятельного поиска медицинской информации в интернете. Как с этим бороться, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.
Почему мозг выбирает худшие сценарии.
В этом процессе нет ничего странного или нелогичного. Наш мозг устроен так, чтобы в первую очередь замечать потенциальную угрозу. Этот механизм помогал выживать, когда опасность могла скрываться за каждым углом. Сегодня же он срабатывает в условиях информационного потока, где угрозы часто преувеличены или поданы без контекста.
К этому добавляется иллюзия контроля. Кажется, что если собрать как можно больше информации, то можно заранее подготовиться к любому развитию событий. Возникает ощущение, что знание снижает тревогу, хотя на практике происходит обратное.
Свою роль играют и алгоритмы поисковых систем. Они ориентируются на популярность и вовлеченность, поэтому в верхних результатах часто оказываются самые яркие и пугающие материалы. В итоге вы видите не вероятный сценарий, а самый драматичный, который привлекает внимание.
Грань между заботой о здоровье и тревожным расстройством.
Интерес к своему самочувствию — естественная часть заботы о себе. Однако в какой-то момент он может выйти из-под контроля. Если вы замечаете, что проводите часы за чтением медицинских сайтов, постоянно проверяете симптомы и возвращаетесь к поиску снова и снова, — это повод насторожиться.
Еще один сигнал — растущее недоверие к врачам. Даже при хороших анализах может возникать желание перепроверить диагноз, обратиться к новым специалистам или искать подтверждение своим опасениям в интернете. Внимание к телу становится навязчивым, любое изменение вызывает тревогу, а настроение и сон начинают зависеть от прочитанного. В таком состоянии информация перестает помогать и начинает истощать.
Как выйти из замкнутого круга самодиагностики.
Первый шаг — ввести четкие рамки. Попробуйте ограничить поиск симптомов конкретным промежутком времени. Достаточно десяти или пятнадцати минут, чтобы получить общее представление о каком-то симптоме. После этого важно сознательно закрыть вкладки и не возвращаться к теме.
Не менее важно пересмотреть источники информации. Лучше отдавать предпочтение проверенным медицинским порталам, где данные основаны на научных исследованиях. Анонимные форумы и обсуждения часто усиливают тревогу, поскольку в них преобладают субъективные и эмоционально окрашенные истории.
Когда возникает импульс снова открыть поисковик, лучше постараться переключить внимание. Простые действия вроде стакана воды, короткой прогулки или легкой физической нагрузки снижают уровень напряжения. Это дает паузу, во время которой тревога теряет силу.
Стоит напомнить себе и о распределении ответственности. Диагностика и лечение — зона компетенции специалистов, которые годами изучают медицину и умеют учитывать множество факторов. Интернет не способен увидеть полную картину состояния организма, как это делает врач на приеме.
Возвращение в реальность.
Интернет остается полезным инструментом, если использовать его осознанно. Он помогает ориентироваться в теме, но не заменяет профессиональную помощь. Забота о здоровье включает в себя не только внимание к симптомам, но и умение вовремя остановиться. Сохраняя спокойствие и доверяя специалистам, вы защищаете не только тело, но и собственную нервную систему.
В последние годы мы все чаще слышим слова «тревога», «апатия», «выгорание». Как понять, когда пора к врачу и какие симптомы должны насторожить, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники ментального здоровья «Аксона», врач-психиатр Эдуард Холодов.