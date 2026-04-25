Ограничения ввели ещё в четырёх аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в ряде аэропортов России, сообщили в Росавиации. Ограничения действуют в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Тобольске.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В то же время в Краснодаре, Самаре, Ульяновске и Волгограде ранее введённые ограничения отменили.

Ранее украинский дрон врезался в высотку в центре Екатеринбурга. Выбиты стёкла на верхних этажах, виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

