Ограничения ввели ещё в четырёх аэропортах России

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
В то же время в Краснодаре, Самаре, Ульяновске и Волгограде ранее введённые ограничения отменили.
Ранее украинский дрон врезался в высотку в центре Екатеринбурга. Выбиты стёкла на верхних этажах, виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.