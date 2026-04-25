Заявление Владимира Зеленского о необходимости ввода на территорию Украины европейских войск при поддержке США прозвучало на фоне тяжелейшего положения ВСУ в зоне спецоперации. Пока официальный Киев говорит о «контингентах, которые станут основой будущих вооружённых сил Европы», российские эксперты видят за этими планами не военную помощь, а подготовку к фактической оккупации страны. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук эксклюзивно для aif.ru расшифровал истинный смысл призыва, назвал страны, готовые отправить своих солдат, и обозначил зоны, которые Запад намерен взять под контроль.