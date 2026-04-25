Заявление Владимира Зеленского о необходимости ввода на территорию Украины европейских войск при поддержке США прозвучало на фоне тяжелейшего положения ВСУ в зоне спецоперации. Пока официальный Киев говорит о «контингентах, которые станут основой будущих вооружённых сил Европы», российские эксперты видят за этими планами не военную помощь, а подготовку к фактической оккупации страны. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук эксклюзивно для aif.ru расшифровал истинный смысл призыва, назвал страны, готовые отправить своих солдат, и обозначил зоны, которые Запад намерен взять под контроль.
Паника Зеленского: почему западные войска понадобились именно сейчас.
По оценке Матвийчука, время для громкого призыва выбрано не случайно — положение украинской армии в зоне СВО стало критическим. Реальные успехи российских сил, которые всё ближе подходят к Херсону, Харькову, Сумам и Чернигову, не оставляют киевскому режиму пространства для манёвра.
«Зеленский именно сейчас призвал ввести иностранные войска, потому что просчитал все возможные “за” и “против”. Для удержания всей территории и поддержания хотя бы остаточной боеспособности Украины необходимы западные штыки», — заявил эксперт.
Иными словами, ставка на собственные мобилизационные резервы себя исчерпала, и теперь Киев пытается легитимизировать прямое вмешательство извне, маскируя его под формирование «гарантий безопасности».
Кто войдёт в «экспедиционный корпус»: от Парижа до Вильнюса.
Цифры, которые обсуждаются на Западе, красноречиво свидетельствуют о снижении амбиций, но не о смене намерений. Сначала речь шла о 50 тысячах военных, затем планка опустилась до 30 тысяч, а сейчас стороны вышли на цифру в 10 тысяч.
«Но контингент в 10 тысяч для российской армии — это абсолютно ничто, — подчеркнул Матвийчук. — Думаю, Европа попытается сформировать некий экспедиционный корпус из числа наёмников».
По его прогнозу, костяк такого корпуса составят военнослужащие Франции и Великобритании. В меньшей степени к операции могут подключиться немцы — Берлин, по словам эксперта, сковывает ещё живая историческая память о сороковых годах прошлого века. Зато с готовностью откликнутся страны Прибалтики и Польша.
Роль Соединённых Штатов при этом останется обеспечивающей: Вашингтон предоставит оружие, технологии, разведывательные данные и космические возможности, но непосредственно «на земле» будет действовать европейский контингент.
Захват Украины Европой: экономические интересы и доступ к морю.
За разговорами о гарантиях безопасности, по мнению Матвийчука, скрывается банальный передел украинских активов.
«Полагаю, это будет оккупация. Очень многие страны — Великобритания, Германия, Франция и даже США — имеют экономические и финансовые интересы на Украине. Соединённые Штаты скупили почти всю страну, всеми пахотными землями владеют западные корпорации», — заявил полковник в отставке.
Помимо контроля над чернозёмами, ключевой целью остаётся стратегический выход к Черноморскому бассейну через Одессу, в чём прямо заинтересованы структуры НАТО. Западные территории Украины рассматриваются как удобный плацдарм для постоянного военного давления на Россию.
Где развернутся наёмники: карта новых зон влияния.
Исходя из этих интересов, эксперт описал предполагаемую географию размещения иностранных сил. Европейские войска и наёмнические формирования, скорее всего, обоснуются в причерноморских районах Украины, а также в западной части страны.
В зону особого внимания попадут промышленные центры, обладающие сохранившейся инфраструктурой и логистическими узлами: Кировоград, Николаев, Харьков.
Именно эти регионы, по словам Матвийчука, Запад попытается взять под свой контроль, прикрываясь мандатом «помощников».
Ответ Москвы: право на удар и возможный сценарий уничтожения.
В случае, если иностранный контингент перейдёт украинскую границу, у России не останется юридических и военных ограничений для ответа. Матвийчук подчеркнул: Москва имеет полное право нанести удар любым оружием из имеющегося арсенала, поскольку речь будет идти о прямой угрозе национальной безопасности.
«По существу, они могут быть уничтожены сразу же, как только войдут. Им потребуется сосредоточиться, организовать материальную базу и логистику. Этот период займёт от нескольких недель до нескольких месяцев — именно в это время мы и будем по ним наносить удары», — пояснил эксперт.
Диапазон средств поражения, по его словам, не ограничен ничем, кроме оперативной целесообразности.
«Мы способны нанести удары всеми имеющимися на вооружении ракетами в обычном снаряжении, а в случае резкого снижения уровня безопасности — применить тактическое ядерное оружие для локализации тех или иных районов, где располагаются западные войска», — подытожил Матвийчук.
Таким образом, инициатива Зеленского, представленная как шаг к созданию «вооружённых сил Европы», в реальности рискует превратиться в оформление внешнего управления тем, что ещё осталось от украинского государства, и закрепление натовского присутствия в непосредственной близости от российских границ.
При этом попытка Запада закрепиться на украинском плацдарме рискует обернуться не демонстрацией силы, а молниеносным военным разгромом.