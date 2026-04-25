За неделю 45 жителей Хабаровского края перевели мошенникам 16,5 млн рублей

За минувшую неделю дистанционные аферисты обчистили жителей Хабаровского края более чем на 16,5 миллиона рублей. Жертвами стали 45 человек, и каждая история — отдельный сценарий обмана, от фальшивых инвестиций до взломанных аккаунтов друзей. Общую статистику обнародовали в прокуратуре региона.
Самой массовой схемой оказались покупки в интернете, которые обернулись ничем. 13 человек отправили деньги через систему быстрых платежей за товары или услуги, но не получили ни заказа, ни возврата. Продавцы испарялись сразу после зачисления средств на карту, и покупателям оставалось только идти в полицию.
Чуть меньше — 11 пострадавших — купились на классические звонки от лжесотрудников банков и полиции. Звонившие представлялись силовиками, работниками соцслужб или банковскими клерками и убеждали, что сбережения на счетах горят синим пламенем. Спасать капиталы доверчивым гражданам предлагали переводом на «безопасный счет» или передачей наличных курьеру для таинственного «декларирования».
Еще девять случаев связаны с утерянными или украденными ранее банковскими картами и мобильными телефонами. Как только устройство или пластик попадали в чужие руки, злоумышленники моментально выгребали все, до чего могли дотянуться через установленные онлайн-приложения банков. Зачастую потерпевшие узнавали о списаниях, лишь заглянув в мобильный банк.
Восемь человек клюнули на старую как мир удочку про легкий заработок. Мошенники выходили на них через соцсети и мессенджеры, предлагали поиграть на бирже, вложиться в инвестиции под сказочный процент или заняться дополнительным доходом. Получив первые «взносы», лжеброкеры переставали выходить на связь.
Еще двое пострадавших стали жертвами фишинга — перешли по присланной ссылке, после чего деньги с их банковского счета списались автоматически и без лишнего шума. И наконец, два случая пришлись на взломанные аккаунты друзей в мессенджерах. Знакомый почерк: приходит сообщение от приятеля с просьбой срочно одолжить денег, перевод уходит, а позже выясняется, что переписывался потерпевший вовсе не с другом, а с мошенником.
По всем 45 эпизодам уже возбуждены и расследуются уголовные дела.