Музаев: слово «ЕГЭ» впитало много негатива, обелить его очень тяжело

Процедура экзамена никогда не будет приятной, подчеркнул руководитель Рособрнадзора.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Само название «Единый государственный экзамен» за годы существования впитало столько негатива и страха, что «обелить» его уже почти невозможно. Об этом заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть один момент: само название — Единый государственный экзамен, ЕГЭ — оно вначале не задалось, так скажем. Оно впитало в себя уже столько негатива, уже страх от этого слова. Чтобы убрать вот этот бренд, обелить его очень тяжело», — сказал Музаев.

Он также подчеркнул, что процедура экзамена никогда не будет приятной. «Не будет экзамен никогда приятной процедурой. Какие экзамены мы сдаем и идем как на праздник? Мы же понимаем, что это оценка. От этой оценки зависит. Мы готовимся к этому. Это волнение, которое присутствует до экзамена, оно мотивирует школьников для того, чтобы заниматься», — резюмировал он.