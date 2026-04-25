Писториус: Германия заранее направила корабли в сторону Ормузского пролива

Минобороны Германии готовится к операции в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Германия заранее направила часть военных сил в сторону Ормузского пролива, чтобы потом не терять время на развертывание. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.

«Мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата, не терять больше времени», — сказал министр ФРГ.

Пистроиус уточнил, что в регион направили минный тральщик и вспомогательное судно. По его словам, Германия временно сократит участие в других операциях по согласованию с международными партнерами.

Ранее Европа начала разработку плана по созданию коалиции, направленной на содействие беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив. По данным западных СМИ, этот план будет создан только после окончания войны на Ближнем Востоке с исключением США.

Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
