Директор ФБР попал в новый скандал: журналисты узнали, за что его арестовывали

Директор ФБР Кэш Патель в молодости сам признавал факты задержаний за чрезмерное пьянство. Об этом пишет портал Intercept.
«Патель был дважды арестован из-за инцидентов, связанных с алкоголем: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара», — передает издание.
Факт признания содержался в его письме 2005 года при подаче заявки на адвокатскую лицензию во Флориде.
По данным портала, письмо хранилось в личном деле Пателя из времен его работы в майамском офисе общественного защитника.
Уточняется, первый раз Пателя задержали якобы в феврале 2001 года в Ричмонде. В 2005-м, как следует из документа, его оштрафовали после ареста в Нью-Йорке: Патель с друзьями вышли из бара, хотели отойти по нужде и напоролись на полицию.
Несмотря на слухи о возможном пристрастии Пателя к спиртному, президент США Дональд Трамп сохраняет свою уверенность в нем.