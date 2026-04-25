Директор ФБР попал в новый скандал: журналисты узнали, за что его арестовывали

Intercept: Патель якобы признавался, что в юности был арестован пьяным.

Источник: Комсомольская правда

Директор ФБР Кэш Патель в молодости сам признавал факты задержаний за чрезмерное пьянство. Об этом пишет портал Intercept.

«Патель был дважды арестован из-за инцидентов, связанных с алкоголем: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара», — передает издание.

Факт признания содержался в его письме 2005 года при подаче заявки на адвокатскую лицензию во Флориде.

По данным портала, письмо хранилось в личном деле Пателя из времен его работы в майамском офисе общественного защитника.

Уточняется, первый раз Пателя задержали якобы в феврале 2001 года в Ричмонде. В 2005-м, как следует из документа, его оштрафовали после ареста в Нью-Йорке: Патель с друзьями вышли из бара, хотели отойти по нужде и напоролись на полицию.

Несмотря на слухи о возможном пристрастии Пателя к спиртному, президент США Дональд Трамп сохраняет свою уверенность в нем.

Узнать больше по теме
Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
Читать дальше