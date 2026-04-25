Смертельная синусоида: Иран выставил против авианосца США необычное оружие

Напряжение в Персидском заливе достигает точки кипения. Пока Белый дом отдает приказы уничтожать любые иранские суда, Тегеран делает ставку на асимметричный ответ. В ход идут технологии искусственного интеллекта, «москитный флот» и охота за главным символом американской мощи — авианосцами. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru объяснил, почему Пентагону стоит всерьез опасаться нового поколения морских вооружений Исламской Республики.
Смертельные шахматы: приказ Трампа и ответ «москитного флота».
Поводом для эскалации стал приказ президента США Дональда Трампа, предписывающий Военно-морским силам уничтожать любые суда (включая небольшие катера), замеченные за установкой мин в водах Ормузского пролива. В Вашингтоне явно рассчитывают на быстрое доминирование, однако в Тегеране подготовили асимметричный сценарий.
Согласно данным спутниковой разведки, Иран уже вывел для защиты стратегического пролива так называемый «москитный флот» из более чем 30 быстроходных ракетных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами. Но главная опасность, по мнению эксперта, скрывается глубже и действует хитрее.
Оружие с интеллектом: мины, которые слышат свою жертву.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Иран может располагать не только классическими арсеналами, но и морскими минами, оснащенными искусственным интеллектом. В отличие от обычных боеприпасов, такие устройства способны избирательно поражать цели.
«Иран обладает серьезным арсеналом. Устанавливаются мины разные: на определенной глубине либо закрепленные с помощью буя. Они могут срабатывать на шум корабля или на его корпус через электромагнитный взрыватель. Но теоретически можно записать шумы танкеров, сухогрузов, эсминцев, фрегатов и заложить их в память взрывателя. Тогда мина сработает строго в нужный момент», — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что создание такой системы для Ирана технически несложно. По аналогичному принципу уже работают иранские подводные дроны и безэкипажные катера. В них закладывается цифровой образ цели: когда катер выходит на объект, он самостоятельно захватывает его и атакует, практически без участия оператора.
Роботы-камикадзе: почему тральщики США бессильны.
Если с классическими якорными минами американский флот может справиться — для этого существуют тральщики и вахтенные наблюдатели, расстреливающие угрозы из автоматических пушек, — то с безэкипажными системами ситуация критически сложнее.
«Наиболее опасны надводные безэкипажные катера, которых у Ирана достаточно. Они врезаются в корабли и поражают их. Подводные дроны действуют по тому же принципу: часами находятся на глубине около десяти метров, наводятся на шумы и подрываются. У Ирана есть масса средств, чтобы осложнить жизнь американскому флоту», — отметил Кнутов.
Эксперт резюмирует: пока существуют тральщики, есть шанс бороться за безопасность судоходства. Но против роя роботов-камикадзе, действующих на основе заложенных цифровых образов, традиционные методы защиты могут не сработать.
Охота на гигантов: уязвимость «Джорджа Буша» и секретная гиперзвуковая угроза.
Пока решается вопрос минной блокады, главной политической и военной целью для Тегерана остается уничтожение «плавучей крепости» — американского авианосца. Прибытие в регион 23 апреля авианосца «Джордж Буш» (в дополнение к «Аврааму Линкольну» и «Джеральду Форду») Кнутов считает предвестником скорой атаки, а не перемирия.
Эксперт напомнил, что Иран мог закупить у Китая «убийцы авианосцев» — гиперзвуковые противокорабельные ракеты. Проблема заключается лишь в целеуказании, ведь авианосцы постоянно маневрируют и меняют курс, выписывая специальные противозенитные синусоиды на большой скорости.
Однако Тегеран нашел слабое место в этой тактике.
«Авианосцы приближаются только для нанесения удара. Вышли на расстояние, подняли истребители, нанесли удар и отошли. Именно в момент приема самолетов авианосец наиболее уязвим. Иран будет охотиться в первую очередь за авианосцами. Даже его повреждение станет скандалом для США и триумфом для Ирана», — подытожил Кнутов.
В Тегеране отчетливо понимают: чтобы выиграть войну нервов в Ормузском проливе, не обязательно топить гигантов. Достаточно доказать, что многомиллиардная техника, управляемая адмиралами, уязвима перед безэкипажным флотом и электронным интеллектом мины, затаившейся на дне.