Дорогу к парку «Минный городок» во Владивостоке обновят к концу лета

Подрядчик «СпецСУ» заменит основание, уложит два слоя асфальта и обустроит пешеходные зоны.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители улицы 1-й Флотской и посетители парка «Минный городок» уже к началу осени получат обновлённый проезд с полноценными тротуарами и парковками. Работы развернутся на отрезке от 1-й Флотской, 50, до здания на улице Шепеткова, 60, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«Подрядчиком выступит компания “СпецСУ”, которая стала победителем открытой конкурсной процедуры», — говорится в сообщении.

Согласно техническому заданию, дорожникам предстоит демонтировать изношенное покрытие, заменить основание проезжей части и привести в порядок систему ливневой канализации. Вдоль дороги появятся пешеходные дорожки и парковочные карманы, после чего на участок уложат два слоя асфальтобетона, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Напомним, что работы по обустройству дополнительной сети ливневой канализации стартовали на площади Луговой во Владивостоке в среду вечером. Их цель — улучшить отвод дождевой воды с проезжей части и предотвратить подтопления во время сильных дождей.