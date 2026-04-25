Дорогу к парку «Минный городок» во Владивостоке обновят к концу лета

Жители улицы 1-й Флотской и посетители парка «Минный городок» уже к началу осени получат обновлённый проезд с полноценными тротуарами и парковками. Работы развернутся на отрезке от 1-й Флотской, 50, до здания на улице Шепеткова, 60, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Подрядчиком выступит компания “СпецСУ”, которая стала победителем открытой конкурсной процедуры», — говорится в сообщении.
Согласно техническому заданию, дорожникам предстоит демонтировать изношенное покрытие, заменить основание проезжей части и привести в порядок систему ливневой канализации. Вдоль дороги появятся пешеходные дорожки и парковочные карманы, после чего на участок уложат два слоя асфальтобетона, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Напомним, что работы по обустройству дополнительной сети ливневой канализации стартовали на площади Луговой во Владивостоке в среду вечером. Их цель — улучшить отвод дождевой воды с проезжей части и предотвратить подтопления во время сильных дождей.