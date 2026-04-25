В НИИ им. Склифосовского одновременно проходят обучение около 600 ординаторов

Учащиеся получают уникальную возможность практиковаться на самых сложных клинических случаях под руководством ведущих специалистов страны, сообщил директор института Сергей Петриков.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского является одним из крупнейших научных центров страны, одновременно здесь проходят обучение 600 ординаторов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор института Сергей Петриков.

«Мы занимаемся не только помощью пациентам, но еще и научной работой, обучением. Это такие три основных направления, которые у нас поддерживаются. Первое — это наука, и мы постоянно делаем разные исследования, что-то придумываем новое, что потом внедряем в клиническую практику. Второе — это клиника. И у нас очень большой учебный центр, где работают 20 направлений ординатуры. Мы учим ординаторов, и одновременно на площадке института находятся почти 600 ординаторов, и первого, второго, сейчас еще и третьего года», — сказал он.

По его словам, ординаторы получают уникальную возможность практиковаться на самых сложных клинических случаях под руководством ведущих специалистов страны.

Институт является основным местом, куда поступают пациенты с техногенных катастроф. «Мы постоянно, ежедневно, ежесуточно работаем на экстренную помощь по таким тяжелым профилям помощи, как травматология, хирургия, нейрохирургия, кардиология, ожоговые травмы, токсикология», — добавил Петриков.

Всего в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского работают больше 3 тыс. человек: научные сотрудники, врачи, средний и младший медперсонал и другие.