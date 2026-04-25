В НИИ им. Склифосовского одновременно проходят обучение около 600 ординаторов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского является одним из крупнейших научных центров страны, одновременно здесь проходят обучение 600 ординаторов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор института Сергей Петриков.
«Мы занимаемся не только помощью пациентам, но еще и научной работой, обучением. Это такие три основных направления, которые у нас поддерживаются. Первое — это наука, и мы постоянно делаем разные исследования, что-то придумываем новое, что потом внедряем в клиническую практику. Второе — это клиника. И у нас очень большой учебный центр, где работают 20 направлений ординатуры. Мы учим ординаторов, и одновременно на площадке института находятся почти 600 ординаторов, и первого, второго, сейчас еще и третьего года», — сказал он.
По его словам, ординаторы получают уникальную возможность практиковаться на самых сложных клинических случаях под руководством ведущих специалистов страны.
Институт является основным местом, куда поступают пациенты с техногенных катастроф. «Мы постоянно, ежедневно, ежесуточно работаем на экстренную помощь по таким тяжелым профилям помощи, как травматология, хирургия, нейрохирургия, кардиология, ожоговые травмы, токсикология», — добавил Петриков.
Всего в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского работают больше 3 тыс. человек: научные сотрудники, врачи, средний и младший медперсонал и другие.