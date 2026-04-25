Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад объявил России войну, напугали главу евродипломатии Каю Каллас. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций — тому лучшее доказательство», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Журналист подчеркнул, что подготовка Европы к войне уже очевидна, хотя ее долго отрицали дипломаты Запада.
Накануне министр иностранных дел РФ сообщил, что Запад объявил России войну. Причем Украина и киевская власть используется западными странами как геополитический таран.
Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России в четверг, 23 апреля. Однако депутат Михаил Шеремет ясно ответил на новые ограничения: от очередных санкций против РФ пострадает сам Евросоюз.