Кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть ее военные расходы. Об этом сообщает Reuters.
Экономисты агентства считают, что потребности Киева в оборонных расходах недооценены.
«Одобрение кредита стало для страны спасательным кругом, но Киеву могут потребоваться дополнительные средства для удовлетворения военных нужд в этом году», — говорится в материале.
Только половина суммы будет перечислена в 2026 году, тогда как оставшаяся часть поступит в 2027 году. По данным издания, примерно 17 миллиардов евро ежегодно направлены на финансирование гражданских нужд.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Евросоюза о выдаче кредита Киеву идет в ущерб европейским гражданам.
В свою очередь польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник отметила, что Польша просчиталась с одобрением средств Украине и позже стране придется компенсировать это пожертвование.