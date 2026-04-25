«Спасательный круг»: на Западе заявили о нехватке кредита для расходов Киева

Reuters: кредит ЕС не покроет все военные расходы Украины.

Источник: Комсомольская правда

Кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть ее военные расходы. Об этом сообщает Reuters.

Экономисты агентства считают, что потребности Киева в оборонных расходах недооценены.

«Одобрение кредита стало для страны спасательным кругом, но Киеву могут потребоваться дополнительные средства для удовлетворения военных нужд в этом году», — говорится в материале.

Только половина суммы будет перечислена в 2026 году, тогда как оставшаяся часть поступит в 2027 году. По данным издания, примерно 17 миллиардов евро ежегодно направлены на финансирование гражданских нужд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Евросоюза о выдаче кредита Киеву идет в ущерб европейским гражданам.

В свою очередь польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник отметила, что Польша просчиталась с одобрением средств Украине и позже стране придется компенсировать это пожертвование.

