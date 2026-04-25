ВСУ нанесен удар под дых в Киеве: главная новость СВО 25 апреля

В Киеве и области зафиксирован ряд прилетов «Гераней» по объектам ВСУ. О целях, которые поразили российские военные, рассказал подполковник запаса Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Ряд объектов ВСУ в Киеве и области уничтожен «Геранями». Серия ударов нанесена по военным целям в Одеской и Николаевской областях.

Комментируя главную новость СВО от 25 апреля советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, что удары ВС РФ в буквальном смысле оглушили киевскую разведку.

«Удары нанесены по радиолокационным подразделениям ВСУ, которые считывали информацию и были оснащены всеми современными европейскими средствами связи. Речь идёт о целых комплексах по радиоразведке, которые были уничтожены в Киевской области. В большинстве случаев это локаторы, которые размещены на открытом воздушном пространстве и считывают информацию со всего поднебесья. Киев их разместил в области не случайно, так как они представляют наибольшую ценность для НАТО и могут нанести существенный ущерб российским вооружённым силам при своем использовании», — объяснил он.

В Одесской и Николаевской областях, как отметил собеседник издания, целями ударов стали подземные объекты ВСУ, в том числе, склады с натовской техникой.

«Это не просто катакомбы, там построены укрепления, складские комплексы, места, где может находиться располагаться личный состав. Этим всем сейчас пользуется ВСУ. В России есть подробное описание этих объектов, все карты местности, все геодезические картографические этих объектов. При подтверждении разведкой, что там размещен склад вооружения или иной объект ВСУ, наносится удар» , — сказал Иванников.

По его словам, также под удар попали подземные помещения с личным персоналом ВСУ и иностранными специалистами.

«В созданных еще при СССР подобных единых комплексах возможно размещать до нескольких тысяч человек. Этим пользуются боевики ВСУ, пытаясь спрятать в этих подземельях личный состав. После ювелирных российских ударов современными боеприпасами, которые имеют возможность пробивать бетон на значительную глубину, у скрывающихся в подземных комплексах боевиков ВСУ и специалистов НАТО нет шансов. Их никто не будет извлекать из-под груды бетона», — добавил он.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше