Сердце внезапно остановилось: кардиолог раскрыл правду об инфаркте Пиманова

Известному режиссёру, продюсеру и бессменному на протяжении 25 лет ведущему программы «Человек и закон» было всего 64 года. Для публики и коллег смерть стала громом среди ясного неба. Друзья в беседе с aif.ru рассказали: телеведущий всегда был спортивным, бодрым и никогда не жаловался на здоровье. Ничто не предвещало трагедии, однако диагноз «острый инфаркт» перечеркнул всё.
Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин специально для aif.ru детально разобрал механизм коварного заболевания, которое убивает молниеносно.
«Омертвение мышцы»: как врач объясняет механизм гибели.
Что же такое острый инфаркт миокарда с медицинской точки зрения? Андрей Кондрахин даёт пугающе точное определение: «Это остро возникший некроз (омертвление) участка сердечной мышцы, который впоследствии утрачивает способность выполнять сократительную функцию. Иными словами, это прижизненный некроз миокарда».
Проще говоря, часть сердца просто перестаёт работать и отмирает. Но почему это происходит у тех, кто чувствовал себя нормально? Кардиолог поясняет, что причин множество. Самая известная — атеросклероз и холестериновые бляшки. Однако есть и другой, менее очевидный, но крайне опасный сценарий: тромб может прийти в сердце из вен ног или малого таза.
«Источником такого тромба нередко служат варикозно расширенные вены нижних конечностей или венозные сплетения малого таза: оторвавшийся тромб способен закупорить коронарную артерию», — предупреждает эксперт.
И даже перенесённый грипп или ковид способны дать фатальное осложнение.
Почему экстренная помощь часто бессильна.
Кардиолог Кондрахин уверен: при инфаркте шансов спастись у человека вне стационара практически нет. Статистика убивает: «Острый коронарный синдром — очень грозное состояние, которое практически в 80% случаев приводит к летальному исходу. Помощь тяжело оказать даже в стационаре, когда врачи находятся рядом, — а мы говорим о человеке, который был вне больницы».
Главный враг — время. Пока очевидцы сообразят, вызовут скорую и бригада доедет, зона некроза расширяется.
«Сердце становится неспособным сокращаться. Оно просто останавливается, так как нет возможности перекачивать кровь», — констатирует врач.
Даже если кровоток удаётся восстановить, возникает вторичная ловушка: продукты распада погибших тканей отравляют сердечную мышцу повторно. Это замкнутый круг фатальной логики.
Коварство без боли: можно ли пропустить инфаркт.
Самое страшное в этом заболевании — его неочевидность. Вопреки киношным штампам, человек может не хвататься за сердце и не падать.
«Вся неприятность болей в сердце заключается в том, что, если сделать ЭКГ непосредственно на высоте боли, можно обнаружить изменения. Если же сердце в данный момент не болит, справляется с нагрузкой, то ни врач, ни кто-либо другой эту проблему не увидят», — объясняет Андрей Кондрахин.
В качестве «звоночков» могут выступать лишь одышка, колющие или давящие ощущения за грудиной. Но они появляются не всегда. «Человек может вообще никогда ничего не замечать, а резкое развитие состояния способно произойти просто на фоне перенапряжения… Порой это просто стечение обстоятельств: мог попасть тромб, либо внезапно возросла потребность сердечной мышцы в кровоснабжении», — говорит врач.
Главный вопрос: как выжить и не повторить судьбу Пиманова?
Чтобы уберечь себя, не нужно ждать симптомов. Кардиолог Кондрахин настаивает: правила игры меняются после 45 лет. «В зоне риска находятся все люди старше 45 лет — так принято считать, потому что после этого возраста обычно присоединяются различные хронические заболевания», — говорит он.
В группу повышенной опасности также входят диабетики, курильщики, люди с ожирением и те, кто живёт в хроническом стрессе. Алгоритм спасения прост, но требует дисциплины Необходимо проходить диспансеризацию. Раз в год делать ЭКГ, проверять холестерин, глюкозу и давление.
Высокое давление перегружает левый желудочек, провоцируя криз. Лучшие союзники здоровья сердца — движение и вода. Врачи советуют больше активности, чистая вода вместо сладких напитков, снижение соли. Эксперт также посоветовал соблюдать режим труда и отдыха.
«Работать без отдыха, не покладая рук — это один из факторов, часто ведущих к инфаркту. Если вы работаете 24 часа в сутки 7 дней в неделю и не отдыхаете, вы неизбежно пострадаете», — жёстко предупреждает Андрей Кондрахин.
Баланс, полноценный сон и контроль давления — вот что отделяет жизнь от внезапной остановки сердца, напоминает кардиолог. Трагедии ранних и фатальных инфарктов не в первый раз напоминают нам, что «спортивный и бодрый» внешне человек может быть в шаге от пропасти.